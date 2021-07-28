В 1 сезоне сериала «Чип и Дейл» полюбившиеся миллионам зрителей герои — непоседливые и забавные бурундуки — возвращаются на экран. Правда, на этот раз не в качестве детективов, а в виде обычных представителей своего животного вида. Вместе с другими обитателями леса они ищут себе еду, готовятся к зиме и оберегают жилище от различных опасностей. По ходу развития событий персонажи бурундуков попадают в разнообразные забавные истории, знакомятся с другими питомцами и даже наживают себе новых противников.