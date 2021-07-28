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Чип и Дейл 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чип и Дейл
Киноафиша Сериалы Чип и Дейл Сезоны Сезон 1

Chip 'n' Dale: Park Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 1 час 17 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чип и Дейл»

В 1 сезоне сериала «Чип и Дейл» полюбившиеся миллионам зрителей герои — непоседливые и забавные бурундуки — возвращаются на экран. Правда, на этот раз не в качестве детективов, а в виде обычных представителей своего животного вида. Вместе с другими обитателями леса они ищут себе еду, готовятся к зиме и оберегают жилище от различных опасностей. По ходу развития событий персонажи бурундуков попадают в разнообразные забавные истории, знакомятся с другими питомцами и даже наживают себе новых противников.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Чип и Дейл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ты должен украсть орех/Шепчущий младенец/Чтобы запутаться, нужны двое Thou Shall Nut Steal/The Baby Whisperer/It Takes Two to Tangle
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2021
Вся Упаковка / Птичьи Мозги / Желудь У Меня На Боку The Whole Package / Bird Brains / Acorn In My Side
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2021
Джунгли/Полет/Глубокое погружение The Jungle/The Flight/Deep Dive
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2021
Псих, от которого ты не можешь отказаться/Бурундуки прочь/Рафф Джастис A Nut You Can't Refuse/Chipmunks Away/Ruff Justice
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2021
Собака в доме/Одна/Дорога к объятиям Dog in the House/Cone Alone/Highway to Hugs
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2021
Король лесных орехов/Яичный малыш/Мега мышечный Чип The Hazelnut King/Egg Baby/Mega Muscle Chip
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2021
Страдающая утка/Друзья семьи/Победитель Struggling Duckling/Friends Of The Family/Top Dog
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2021
Привидение/Неидеальное преступление/Ореховый суп The Ghost/The Imperfect Crime/Nut Soup
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2021
Необычные Ореховые Перспективы/Вечер С Клариссой/Увлечение Ремеслом The Unusual Nutspects/An Evening With Clarice/Craft Craze
Сезон 1 Серия 9
22 сентября 2021
Слишком поздно впадать в спячку/Прости, орешек, прости/Никогда не доверяй сосиске Too Late To Hibernate/Sorry Nut Sorry/Never Trust A Sausage
Сезон 1 Серия 10
29 сентября 2021
Ночь лунной пиццы/Кто твоя бабушка?/Синдром летнего закадычного друга Night of the Pizza Moon/Who's Your Granny?/Summer Sidekick Syndrome
Сезон 1 Серия 11
6 октября 2021
График выхода всех сериалов
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