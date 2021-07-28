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Киноафиша Сериалы Чип и Дейл
Чип и Дейл (2021 - …) Chip 'n' Dale: Park Life
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 1 час 17 минут
О чем сериал

«Чип и Дейл» — мультипликационный сериал, созданный стриминговым сервисом Disney+. Полюбившиеся миллионам зрителей герои возвращаются, чтобы рассказать совершенно новую историю. На этот раз непоседливые бурундуки по имени Чип и Дейл не расследуют захватывающие детективные истории, они просто живут в лесу и, как обычные представители своего животного вида, пытаются найти себе пару каштанов на ужин. По ходу развития событий главные герои попадают в разные — забавные и не очень — ситуации, знакомятся с другими обитателями леса и познают окружающий мир.

Чип и Дейл - трейлер
Чип и Дейл
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Kathleen Shugrue
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Геци
Кэйси Чейз
Kathleen Shugrue
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чип и Дейл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
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