«Чип и Дейл» — мультипликационный сериал, созданный стриминговым сервисом Disney+. Полюбившиеся миллионам зрителей герои возвращаются, чтобы рассказать совершенно новую историю. На этот раз непоседливые бурундуки по имени Чип и Дейл не расследуют захватывающие детективные истории, они просто живут в лесу и, как обычные представители своего животного вида, пытаются найти себе пару каштанов на ужин. По ходу развития событий главные герои попадают в разные — забавные и не очень — ситуации, знакомятся с другими обитателями леса и познают окружающий мир.