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Леденящие душу приключения Сабрины
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (2019)
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Актеры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Вся информация о сериале
Кирнан Шипка
Kiernan Shipka
Sabrina Spellman
Росс Линч
Ross Lynch
Harvey Kinkle
Люси Дэвис
Lucy Davis
Hilda Spellman
Чэнс Пердомо
Chance Perdomo
Ambrose Spellman
Мишель Гомес
Michelle Gomez
Mary Wardwell
Джаз Синклер
Jaz Sinclair
Тати Габриэль
Tati Gabrielle
Prudence Night
Аделин Рудольф
Adeline Rudolph
Agatha
Ричард Койл
Richard Coyle
Миранда Отто
Miranda Otto
Zelda Spellman
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