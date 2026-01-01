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Киноафиша Сериалы Леденящие душу приключения Сабрины Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (2019)

Актеры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Вся информация о сериале
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Kiernan Shipka
Sabrina Spellman Росс Линч
Росс Линч Ross Lynch
Harvey Kinkle Люси Дэвис
Люси Дэвис Lucy Davis
Hilda Spellman Чэнс Пердомо
Чэнс Пердомо Chance Perdomo
Ambrose Spellman Мишель Гомес
Мишель Гомес Michelle Gomez
Mary Wardwell Джаз Синклер
Джаз Синклер Jaz Sinclair
Тати Габриэль
Тати Габриэль Tati Gabrielle
Prudence Night Аделин Рудольф
Аделин Рудольф Adeline Rudolph
Agatha Ричард Койл
Ричард Койл Richard Coyle
Миранда Отто
Миранда Отто Miranda Otto
Zelda Spellman
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