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Полиция Чикаго
Сезоны
Полиция Чикаго (2014 - …), список сезонов
Chicago P.D.
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Полиция Чикаго»
Сезон 1 / Season 1
2014,
15 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2014,
23 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2015,
23 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2016,
23 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2017,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2018,
22 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2019,
20 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2020,
16 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2021,
22 эпизода
Сезон 10 / Season 10
2022,
1 эпизод
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