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О чем cерия
В 7 сезоне 4 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльз помогает Дилану с давним пациентом, которому недавно выявили шизофрению. Стиви, Мэгги и Ванесса стараются разобраться в законности диагноза пациента. Уилл представляет новую медицинскую технологию.
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