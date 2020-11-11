В 6 сезоне 3 серии сериала «Медики Чикаго» друзья объединяются, чтобы принять таинственного пациента в специальном отделении больницы. Доктор Холстед стоит перед тяжелым решением. В это время Марсель встречает неожиданного человека из прошлого.