В 6 сезоне 16 серии сериала «Медики Чикаго» Кэрол получает второй шанс, когда врачи достают ей донорское сердце. Итан и Дин стараются разобраться со своим старым пациентом, а Уилл вынужден столкнуться с неприятными последствиями своей кражи...