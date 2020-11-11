В 6 сезоне 16 серии сериала «Медики Чикаго» Кэрол получает второй шанс, когда врачи достают ей донорское сердце. Итан и Дин стараются разобраться со своим старым пациентом, а Уилл вынужден столкнуться с неприятными последствиями своей кражи...
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail