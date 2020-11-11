В 6 сезоне 12 серии сериала «Медики Чикаго» Дин и Итан оказываются в ситуации, из-за которой всплывают их старые темные воспоминания. Тем временем состояние Кэрол ухудшается, а Натали отчаянно ищет способ сделать ей хоть немного лучше...