В 6 сезоне 12 серии сериала «Медики Чикаго» Дин и Итан оказываются в ситуации, из-за которой всплывают их старые темные воспоминания. Тем временем состояние Кэрол ухудшается, а Натали отчаянно ищет способ сделать ей хоть немного лучше...
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