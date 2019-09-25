В 5 сезоне 9 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг разговаривает с дочерью Филиппа, которую тот оставил. В это время в ее памяти восстанавливаются события, касающиеся ночи, когда произошла авария с Уиллом. Она осознает свою оплошность.