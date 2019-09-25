В 5 сезоне 8 серии сериала «Медики Чикаго» Мэгги принимает решение, которое нарушает врачебный кодекс. Это связано с тем, что ее близкий приятель Бен заболевает корью. В это время Чой и Чарльз лечат пациента, имеющего авторитет в соцсетях.
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