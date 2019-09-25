В 5 сезоне 7 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед с Чарльзом заняты лечением пациента, который утверждает, что он вампир. Мэннинг и Эльза Карри лечат человека, у которого обнаружено респираторное заболевание. Мэгги и Марсель затевают вечеринку.