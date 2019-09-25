В 5 сезоне 6 серии сериала «Медики Чикаго» Эйприл и Чой стали свидетелями уличного нападения. Они осматривают жертву. Позже выясняется, что ее планируют завлечь в банду. В это же время Мэннинг пытается поставить диагноз молодой пациентке.
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