В 5 сезоне 6 серии сериала «Медики Чикаго» Эйприл и Чой стали свидетелями уличного нападения. Они осматривают жертву. Позже выясняется, что ее планируют завлечь в банду. В это же время Мэннинг пытается поставить диагноз молодой пациентке.