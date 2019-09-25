В 5 сезоне 5 серии сериала «Медики Чикаго» Марсель и Чой расходятся во мнении относительно методики лечения пациента с хроническим заболеванием. Марсель настаивает на хирургическом вмешательстве. Мэннинг тоже предстоит действовать безоглядно.
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