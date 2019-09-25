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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 5 Серия 4

Медики Чикаго 5 сезон 4 серия смотреть онлайн

Инфекция, Часть II
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8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Медики Чикаго»
Никогда не вернусь к нормальной жизни
Сезон 5 / Серия 1 25 сентября 2019
Мы заблудились в темноте
Сезон 5 / Серия 2 2 октября 2019
В долине теней
Сезон 5 / Серия 3 9 октября 2019
Инфекция, Часть II
Сезон 5 / Серия 4 16 октября 2019
Во мне есть друг
Сезон 5 / Серия 5 23 октября 2019
Это все в семье
Сезон 5 / Серия 6 30 октября 2019
Кто знает, что принесет завтрашний день
Сезон 5 / Серия 7 6 ноября 2019
Слишком близко к Солнцу
Сезон 5 / Серия 8 13 ноября 2019
Я не могу представить себе будущее
Сезон 5 / Серия 9 20 ноября 2019
Думаю, это уже не имеет значения
Сезон 5 / Серия 10 8 января 2020
Земля под нами сдвигается
Сезон 5 / Серия 11 15 января 2020
Предоставьте выбор Соломону
Сезон 5 / Серия 12 22 января 2020
Боль — это для живых
Сезон 5 / Серия 13 5 февраля 2020
Это может быть не навсегда
Сезон 5 / Серия 14 12 февраля 2020
Я не причиню вреда
Сезон 5 / Серия 15 26 февраля 2020
Кто должен быть судьей
Сезон 5 / Серия 16 4 марта 2020
Призраки прошлого
Сезон 5 / Серия 17 18 марта 2020
Во имя любви
Сезон 5 / Серия 18 25 марта 2020
Просто река в Египте
Сезон 5 / Серия 19 8 апреля 2020
Игла в сердце
Сезон 5 / Серия 20 15 апреля 2020
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Медики Чикаго» жители города массово умирают из-за эпидемии. Полицейский департамент занимается расследованием. Есть мнение, что бактерии являются биологическим оружием и искусственно распространяются террористами.

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