В 5 сезоне 4 серии сериала «Медики Чикаго» жители города массово умирают из-за эпидемии. Полицейский департамент занимается расследованием. Есть мнение, что бактерии являются биологическим оружием и искусственно распространяются террористами.
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