В 5 сезоне 15 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг и Чарльз занимаются пациентом, который выдает себя за отца чужого ребенка по желанию его матери. В это время Чой и Марсель спорят относительно обращения с арестантами, приговоренными к смерти.
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