В 5 сезоне 12 серии сериала «Медики Чикаго» Марсель и Мэннинг вынуждены принимать непростое решение после серьёзной аварии с участием школьного автобуса. В это время Мэгги оказывает помощь своему приятелю из прошлой жизни.