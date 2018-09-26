В 4 сезоне 9 серии сериала «Медики Чикаго» в день бракосочетания Уилла Холстеда похищают. Сыновья Берка хотят, чтобы тот провел срочную хирургическую процедуру. Они обнаружили «жучок», установленный федералами. Натали волнуется о своем женихе.
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