В 4 сезоне 8 серии сериала «Медики Чикаго» Родс и Шэрон расходятся во мнении относительно проведения общих хирургических процедур в гибридной операционной. Чой и Чарльз занимаются пациентом, у которого диагностировано расстройство психики.
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