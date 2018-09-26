В 4 сезоне 7 серии сериала «Медики Чикаго» в клинике вводят чрезвычайное положение. Разлились токсичные вещества, пациенты и медперсонал находятся в опасности. Чой не смог спасти пациента. Мэннинг и Чарльз в трудных условиях делают кесарево сечение.
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