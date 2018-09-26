В 4 сезоне 6 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг и Холстед считают, что их пациент является жертвой домашнего насилия. Они поступают нестандартным образом. Чой и Чарльз занимаются лечением человека, нуждающегося в трансплантации печени.
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