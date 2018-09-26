В 4 сезоне 4 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг помогает человеку с онкологическим заболеванием, который находится в стране нелегально. Впоследствии выясняется, что это ее брат. Чой оказывает помощь пациенту, который выдает себя за другого.
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