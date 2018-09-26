В 4 сезоне 22 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед и Мэннинг занимаются лечением глухой пациентки с больным сердцем. Они уже оказывали помощь ее супругу. В это время Родс выясняет, что его отец скончался в результате передозировки инсулина.
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