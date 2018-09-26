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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 4 Серия 20

Медики Чикаго 4 сезон 20 серия смотреть онлайн

Больше вреда, чем пользы
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Все серии 4 сезона «Медики Чикаго»
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О чем cерия

В 4 сезоне 20 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльз и Мэннинг спорят о пациенте, который не соглашается на лечение по религиозным соображениям. В это время Холстед помогает человеку, которого, по его мнению, принуждают отдать орган для пересадки.

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