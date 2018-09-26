В 4 сезоне 20 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльз и Мэннинг спорят о пациенте, который не соглашается на лечение по религиозным соображениям. В это время Холстед помогает человеку, которого, по его мнению, принуждают отдать орган для пересадки.
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