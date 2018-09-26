В 4 сезоне 18 серии сериала «Медики Чикаго» Родс оперирует влиятельного пациента. В это время кто-то сообщает ему, что Робин похитили и требуют за нее выкуп. Холстед лечит агента ФБР, пострадавшего в результате взрыва метамфетамина.
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