В 4 сезоне 16 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед находит на улице женщину с обморожением. Вскоре выясняется, что она страдает алкогольной зависимостью. В это время Мэннинг сообщает Филиппу Дэвису, что его супруга скончалась во время родов.