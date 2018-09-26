В 4 сезоне 16 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед находит на улице женщину с обморожением. Вскоре выясняется, что она страдает алкогольной зависимостью. В это время Мэннинг сообщает Филиппу Дэвису, что его супруга скончалась во время родов.
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