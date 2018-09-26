В 4 сезоне 14 серии сериала «Медики Чикаго» частная жизнь Холстеда по-прежнему оказывает влияние на его профессиональную деятельность в клинике. Чарльз и Чой работают вместе. Их пациент желает излечиться от наркотической зависимости.
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