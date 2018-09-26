В 4 сезоне 13 серии сериала «Медики Чикаго» медсестры в отделении скорой помощи не хотят лечить пациента доктора Чоя, поскольку тот является педофилом. Мужчина уходит из жизни, и Чой полагает, что это результат передозировки.
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