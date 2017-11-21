В 3 сезоне 6 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльза уличили в воровстве. Это случилось в магазине отца Коннора. Чой разочаровывает пациента, не сумев истолковать причины его плохого самочувствия. Он обращается за помощью к доктору Риз.
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