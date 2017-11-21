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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 3 Серия 19

Медики Чикаго 3 сезон 19 серия смотреть онлайн

Кризис доверия
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Все серии 3 сезона «Медики Чикаго»
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Сезон 3 / Серия 1 21 ноября 2017
Бояться нечего
Сезон 3 / Серия 2 28 ноября 2017
Доверяйте своей интуиции
Сезон 3 / Серия 3 5 декабря 2017
Непослушный или милый
Сезон 3 / Серия 4 12 декабря 2017
Горы и кротовые норы
Сезон 3 / Серия 5 2 января 2018
Узы, которые связывают
Сезон 3 / Серия 6 9 января 2018
Над мутной водой
Сезон 3 / Серия 7 16 января 2018
Лимоны и лимонад
Сезон 3 / Серия 8 23 января 2018
На зыбкой почве
Сезон 3 / Серия 9 6 февраля 2018
Вниз по закону
Сезон 3 / Серия 10 27 февраля 2018
Двойное безумие
Сезон 3 / Серия 11 6 марта 2018
Родился таким
Сезон 3 / Серия 12 20 марта 2018
Лучшие планы
Сезон 3 / Серия 13 27 марта 2018
Заприте его
Сезон 3 / Серия 14 3 апреля 2018
Замаскированный дьявол
Сезон 3 / Серия 15 10 апреля 2018
Неудобная правда
Сезон 3 / Серия 16 17 апреля 2018
Родительская ловушка
Сезон 3 / Серия 17 24 апреля 2018
Это сейчас
Сезон 3 / Серия 18 1 мая 2018
Кризис доверия
Сезон 3 / Серия 19 8 мая 2018
Переломный момент
Сезон 3 / Серия 20 15 мая 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 19 серии сериала «Медики Чикаго» Родс сталкивается с трудностями. Сердце его беременной пациентки останавливается после проведенной операции. Беккер разочарована. В это время Чой и Эйприл подозревают сестру Чоя в краже медикаментов.

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