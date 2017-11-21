В 3 сезоне 17 серии сериала «Медики Чикаго» Родс проводит срочную операцию. В это время Эйприл и Секстон подозревают свою пациентку в передозировке фентанилом. Помимо этого, профессиональной деятельности Гудвин угрожает опасность.
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