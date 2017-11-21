В 3 сезоне 15 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльз и Риз спорят относительно диагноза пациента, мать которого считает, что ее ребенок страдает одержимостью. В это время Родс и Беккер тоже вступают в конфликт, спасая жизнь сиамским близнецам.