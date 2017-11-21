В 3 сезоне 14 серии сериала «Медики Чикаго» Гудвин просит Чарльза и Риз помочь ей найти несовершеннолетнего пациента, которого похитили из клиники. В это время Чой нуждается в содействии Родса – им предстоит непростая операция.
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