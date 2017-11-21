В 3 сезоне 12 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг и Чой отправляются в ночлежку для бездомных. Им предстоит помочь беременной девочке-подростку, которая не желает отправляться в клинику. В это время Холстед и Эйприл узнают, что лечат педофила.
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