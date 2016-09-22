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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 2 Серия 8

Медики Чикаго 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

Свободная воля
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Все серии 2 сезона «Медики Чикаго»
Забота о душе
Сезон 2 / Серия 1 22 сентября 2016
Выигрыш проигрыш
Сезон 2 / Серия 2 29 сентября 2016
Естественная история
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2016
Хранитель брата
Сезон 2 / Серия 4 13 октября 2016
Крайние меры
Сезон 2 / Серия 5 20 октября 2016
Альтернативная медицина
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 2016
Врожденная предвзятость
Сезон 2 / Серия 7 3 ноября 2016
Свободная воля
Сезон 2 / Серия 8 10 ноября 2016
Неизведанная территория
Сезон 2 / Серия 9 5 января 2017
Сердце имеет значение
Сезон 2 / Серия 10 12 января 2017
Кладбищенская смена
Сезон 2 / Серия 11 19 января 2017
Зеркало зеркало
Сезон 2 / Серия 12 2 февраля 2017
Корабль Тесея
Сезон 2 / Серия 13 9 февраля 2017
Холодный фронт
Сезон 2 / Серия 14 16 февраля 2017
Потерять себя
Сезон 2 / Серия 15 2 марта 2017
Дилемма заключенного
Сезон 2 / Серия 16 9 марта 2017
Траур в понедельник
Сезон 2 / Серия 17 16 марта 2017
Извлеченный урок
Сезон 2 / Серия 18 30 марта 2017
Ctrl Alt
Сезон 2 / Серия 19 6 апреля 2017
Конфликт поколений
Сезон 2 / Серия 20 13 апреля 2017
Избавь нас
Сезон 2 / Серия 21 27 апреля 2017
Белые бабочки
Сезон 2 / Серия 22 4 мая 2017
Любовь причиняет боль
Сезон 2 / Серия 23 11 мая 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед и Мэннинг занимаются пациентом, который нуждается в трансплантации почки. Донором мог бы стать его брат, но он оказывается болен СПИДом. В это время Эйприл понимает, что ждет ребенка.

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