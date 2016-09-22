Во 2 сезоне 8 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед и Мэннинг занимаются пациентом, который нуждается в трансплантации почки. Донором мог бы стать его брат, но он оказывается болен СПИДом. В это время Эйприл понимает, что ждет ребенка.