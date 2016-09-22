Во 2 сезоне 4 серии сериала «Медики Чикаго» Чой занимается лечением пожилого мужчины. Ему требуется хирургическое вмешательство, однако сын не дает согласия на операцию, действуя по предыдущим указаниям отца. Мэннинг и Холстед сражаются с эпидемией.
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