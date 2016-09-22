Во 2 сезоне 3 серии сериала «Медики Чикаго» Холстед занимается лечением сестры Мэгги – Дениз. Она попала в дорожно-транспортное происшествие из-за внезапной слепоты. Впоследствии выясняется, что девушка является трансгендером.
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