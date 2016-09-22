Во 2 сезоне 17 серии сериала «Медики Чикаго» сотрудники медцентра Гаффни тяжело переживают смерть одного из своих коллег. Он совершил самоубийство. Чой и доктор Холстед конфликтуют из-за молодого пациента, у которого наблюдаются проблемы с сердцем.
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