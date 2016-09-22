Во 2 сезоне 15 серии сериала «Медики Чикаго» Родс помогает пациенту, упавшему с небоскреба и оставшемуся в живых. Это событие произвело фурор в городских СМИ. Эйприл получает чудовищное известие: у ребенка, которого она носит, не бьется сердце.
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