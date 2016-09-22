Во 2 сезоне 13 серии сериала «Медики Чикаго» Мэннинг занимается лечением юношы, страдающего онкологическим заболеванием. Он не получил направления на химиотерапию. Вскоре выясняется, что иммунитет парня может противостоять раку.
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