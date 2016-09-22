Во 2 сезоне 10 серии сериала «Медики Чикаго» Мэгги узнала полицейского, который заключил ее под стражу за препятствие правосудию. Офицер уходит из жизни вследствие многочисленных повреждений. Пациентом Холстеда становится жокей.
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