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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны Сезон 1 Серия 3

Медики Чикаго 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Медики Чикаго»
Сошел с рельсов
Сезон 1 / Серия 1 17 ноября 2015
иНО
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2015
Отступление
Сезон 1 / Серия 3 1 декабря 2015
Ошибочный
Сезон 1 / Серия 4 8 декабря 2015
Злокачественный
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2016
Связанный
Сезон 1 / Серия 6 19 января 2016
Святые
Сезон 1 / Серия 7 26 января 2016
Воссоединение
Сезон 1 / Серия 8 2 февраля 2016
Выбор
Сезон 1 / Серия 9 9 февраля 2016
Ясность
Сезон 1 / Серия 10 16 февраля 2016
Вмешательство
Сезон 1 / Серия 11 23 февраля 2016
Виновный
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2016
Нам
Сезон 1 / Серия 13 5 апреля 2016
Сердца
Сезон 1 / Серия 14 19 апреля 2016
Наследование
Сезон 1 / Серия 15 26 апреля 2016
Расстройство
Сезон 1 / Серия 16 3 мая 2016
Вывод
Сезон 1 / Серия 17 10 мая 2016
Синхронизация
Сезон 1 / Серия 18 17 мая 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Медики Чикаго» доктор Чой обращается к Чарльзу за помощью. Он хочет узнать, как ветеран войны стал диабетиком, не имея для этого никаких предпосылок. Пациентом Холстеда стал музыкант, страдающий головными болями.

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