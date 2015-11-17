В 1 сезоне 16 серии сериала «Медики Чикаго» Чарльз и Родс поставили неправильный диагноз пациенту, страдающему психическим расстройством и проблемами с сердцем. В это время Мэннинг и Риз обследуют человека, на которого напала собака.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail