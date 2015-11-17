В 1 сезоне 11 серии сериала «Медики Чикаго» на Холстеда подает иск его бывшая пациентка. Риз обнаруживает редкое заболевание у своего подопечного. Чой и Родс занимаются лечением человека, страдающего от сердечной недостаточности.
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