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Киноафиша Сериалы Медики Чикаго Сезоны
Медики Чикаго (2015 - …), список сезонов Chicago Med 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
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Список сезонов сериала «Медики Чикаго»
Медики Чикаго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 18 эпизодов
 
Медики Чикаго - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 23 эпизода
 
Медики Чикаго - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 20 эпизодов
 
Медики Чикаго - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 22 эпизода
 
Медики Чикаго - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 20 эпизодов
 
Медики Чикаго - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 16 эпизодов
 
Медики Чикаго - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 22 эпизода
 
Медики Чикаго - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2022, 1 эпизод
 
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