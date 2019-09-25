В 8 сезоне 9 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси посетил неожиданный гость, вызвав у лейтенанта шоковое состояние. Северайд во что бы то ни стало собирается добиться оправдания для человека, которого несправедливо осудили за поджог.
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