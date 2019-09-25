В 8 сезоне 4 серии сериала «Чикаго в огне» многие жители города умирают вследствие поражения организма редкими опасными бактериями. Лучшим спасателям Чикаго приходится сотрудничать с карантинной станцией, чтобы обезопасить город от эпидемии.
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