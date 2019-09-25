В 8 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси и Галло расследуют причины возгорания в коттедже, где проживали мать и ее ребенок. Херманн хочет, чтобы коллеги относились к нему с большим почтением. Кидд надеется вернуться в сообщество.