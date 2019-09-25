В 8 сезоне 13 серии сериала «Чикаго в огне» внезапная возможность получить новый пожарный автомобиль становится причиной ликования в 51-й первой пожарной части. Сотрудники спорят о пожарных машинах. Брэтт получает известия, связанные с семьей.
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