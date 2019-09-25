В 8 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» череда ложных вызовов в частной школе не позволяет сотрудникам пожарной бригады своевременно отреагировать на настоящие срочные вызовы. Кидд интересуется у коллег, что можно подарить Северайду.
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