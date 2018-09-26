В 7 сезоне 6 серии сериала «Чикаго в огне» Фостер и Брэтт отправляются на вызов в дом, где проходило торжество по случаю Хэллоуина. Веселый розыгрыш жильцов окончился трагически. Горш ведет диктаторскую политику по отношению к подчиненным.
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